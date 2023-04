AF Porto suspende três jogadores após incidentes no Salgueiros-Pedras Rubras

JN Hoje às 10:37 Facebook

O jogo a contar para o campeonato distrital de sub-19, disputado no passado dia 8, ficou marcado por cenas de violência entre membros das duas equipas.

Pedro Fernandes e João Lahud, jogadores do Salgueiros, e Hélder Moreira, do Pedras Rubras, estão suspensos preventivamente, na sequência dos incidentes que mancharam o jogo entre as duas equipas, no passado 8, a contar para o campeonato distrital da 1.ª Divisão de sub-19.

Os castigos foram conhecidos esta segunda-feira. Para além disso, os três jovens futebolistas estão a contas com processos disciplinares, tal como os dois clubes.

O Salgueiros-Pedras Rubras terminou empatado a dois golos.