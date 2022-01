AF Porto: têm nomes de craques e jogam nos distritais

Bernardo Monteiro Hoje às 12:23 Facebook

Nos Distritais da Associação de Futebol do Porto, onde os holofotes não chegam, há quem tenha o "nome" de craques mundiais.

Deco, Maradona, Futre, Pizzi e Lavezzi são nomes de peso no futebol mundial, mas têm homónimos que brilham longe dos holofotes, nos distritais. Paulo Almeida é o Deco no Ermesinde 1936, Diogo Almeida veste a pele de Maradona no Coimbrões, Fábio Magalhães é vertiginoso como Futre no Mocidade Sangemil, Hélder Neto bate a continência como Pizzi no Gatões e Bruno Santos mostra a velocidade de Lavezzi no Desportivo de Portugal.

Fora do futebol, Paulo Almeida trabalha numa empresa de etiquetas, mas em campo procura ter a técnica do antigo "mágico" dos dragões. "Em criança fui fazer captações ao F. C. Porto e levei uma camisola do clube. O treinador deu-me esta alcunha de Deco e ficou até aos dias de hoje", conta o jogador, de 25 anos.