Há casos como o de Jorge Jesus em que a covid foi detetada com TAC?

Médico de saúde pública garante que a deteção da doença é "na sua esmagadora maioria feita de testes muito confiáveis e que os achados radiológicos são raramente forma de diagnóstico". Treinador teve febre alta e problemas respiratórios.

"Só com uma TAC (Tomografia Axial Computorizada) é que descobriram que tinha covid-19. Até nisso sou um caso raro". Jorge Jesus, técnico dos encarnados, confidenciou, numa declaração emocionada, os contornos do sofrimento na luta contra a infeção pelo novo coronavírus e também em relação à particularidade do diagnóstico, segundo o treinador, determinado por um exame radiológico.