Afinal, a quem sai João Almeida, que irá subir ao pódio no Giro?

Avôs do ciclista também pedalaram quando eram novos, mas nunca participaram em provas. Familiares e amigos juntaram-se em A-dos-Francos para assistir à prestação do herói da terra no contrarrelógio da 20.ª etapa da Volta a Itália.

Quando era jovem, Albino Almeida, hoje com 78 anos, gostava de "correr de bicicleta" com três vizinhos e chegaram a ir até à serra da Estrela. Na mesma idade, Júlio Gonçalves, 72 anos, também andava de bicicleta com os amigos no Campo Pequeno, em Lisboa, aos fins de semana. Eventuais influências dos avôs à parte, a avó materna Luísa Gonçalves não tem dúvidas de que o neto, João Almeida, se tem destacado no ciclismo mundial nos últimos anos por ser "rijo" como ela.

Os casais reuniram-se, ontem, na Sociedade Instrução Musical, Cultura e Recreativa de A-dos-Francos, Caldas da Rainha, com outros familiares e amigos, para assistir ao contrarrelógio da Volta a Itália, em que o neto, de 24 anos, ficou em terceiro lugar e garantiu o pódio. Durante a etapa, Alzira Almeida não escondia o receio de que João caísse. "Quando caímos, o pára-choques somos nós", lembrava o marido Albino. Já Luísa Gonçalves mantinha a esperança de que vencesse o Giro. "Como já ganhou uma etapa, tenho fé que haja um ano em que fique em primeiro", acredita a avó materna. O ambiente de nervosismo, enquanto João Almeida percorria os 18,6 quilómetros, deu lugar a palmas e gritos de alegria no final da prova. Contudo, os resultados dos rivais não permitiram aos apoiantes fazer a festa que desejavam, se tivesse vencido.