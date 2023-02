Afinal, Christian Atsu continua desaparecido nos escombros do sismo na Turquia

JN Hoje às 12:35 Facebook

Afinal, não é verdade que o ex-jogador do F. C. Porto Christian Atsu tenha sido encontrado. Responsáveis do Hatayspor garantem que o internacional ganês continua desaparecido.

As notícias de que Christian Atsu tinha sido encontrado e resgatado com vida da destruição provocada pelo sismo que abalou a Turquia e a Síria são, afinal, mentira. A garantia foi dada esta quarta-feira pelo médico do Hatayspor.

"Assim que ouvimos as notícias de que ele tinha sido levado para o Hospital Dortyol, fomos lá e procurámos, mas não o encontrámos. Neste momento, sabemos que Taner e o Christian Atsu não foram encontrados, infelizmente", afirmou Gurbey Kahveci. Taner Savut é o diretor desportivo do clube, que também continua desaparecido.

Também o treinador Volkan Demirel nega que o jogador ganês, que passou pelo F. C. Porto entre 2009 e 2013, tenha sido encontrado.

"Por favor, não escrevam que ele sobreviveu sem terem a certeza. As pessoas têm famílias e esperanças. Ainda não há informações sofre Atsu e Taner Savut. Acham que não partilharia se eles estivessem no hospital? Partilharei as notícias assim que as receber", salientou.

"As pessoas estão a trabalhar dia e noite. Espero que ambos sejam salvos. Toda a equipa está abrigada junto das respetivas famílias. Vou partilhar tudo assim que a informação chegar", acrescentou o treinador da equipa turca.