Afinal, José Peseiro vai mesmo ser o selecionador da Nigéria

Depois de, em fevereiro, ter descartado o treinador português, a federação nigeriano confirmou a contratação.

A Federação Nigeriana de Futebol confirmou, este domingo, ter acordo com José Peseiro para o treinador português se tornar no próximo selecionador das "águias".

No comunicado, pode ler-se que o acordo "tem efeitos imediatos", faltando apenas selar o mesmo com a assinatura do contrato. Ao que tudo indica, José Peseiro já vai estar à frente da Nigéria nos próximos jogos particulares, frente ao México e ao Equador.

Aos 62 anos, Peseiro volta ao ativo, depois de ter orientado a seleção da Venezuela entre fevereiro de 2020 e agosto de 2021.