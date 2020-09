Afinal o futuro de Jorge Costa pode passar pela Roménia e não pela Guiné Equatorial

JN Hoje às 19:09 Facebook

O português Jorge Costa foi anunciado na quinta-feira como o novo selecionador da Guiné Equatorial, mas houve um volte-face e o treinador rumará à Roménia para orientar o Gaz Metan.

A notícia ainda não é oficial, mas o clube romeno revelou no site oficial que o técnico principal Dusan Uhrin foi despedido e foi alvo de um processo disciplinar, pelo que no encontro deste sábado se sentará no banco o diretor desportivo, Flavius ​​Boroncoi, e o adjunto Bogdan Patrascu.

Esta não será a primeira experiência de Jorge Costa a treinar na Roménia, uma vez que na temporada de 2011/12 orientou o Cluj. Na carreira como treinador o português conta também com passagens pelo S. C. Braga, Olhanense, Académica, Paços de Ferreira, Arouca, AEL Limasol, Anorthosis, Sfaxien, Tour, Mumbai City e seleção do Gabão.