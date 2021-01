Afinal, porque Jesus tem covid-19 depois de ter sete testes negativos?

Luís Antunes Hoje às 16:17 Facebook

Especialistas médicos ouvidos, esta sexta-feira, pelo JN associam singularidade do caso do treinador do Benfica à probabilidade da existência de uma patologia anterior geradora pelos sintomas semelhantes à covid-19.

Depois de vários dias com sintomas e muitos testes negativos - o Benfica explicou que foram sete nas últimas semanas - Jorge Jesus testou positivo para à covid-19, num caso em que os encarnados consideram "atípico e de índole rara". O treinador já está isolado, "estável" e vai, para, já falhar o clássico com o Sporting, em Alvalade, além de cumprir o protocolo vigente que prevê no mínimo dez dias de isolamento.