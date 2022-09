Afonso Moreira carimba primeira vitória do Sporting B na Liga 3

JN Ontem às 22:14 Facebook

Com uma exibição convincente, o Sporting B estreou-se a vencer na Série B da Liga 3, diante de um Alverca que só na segunda parte conseguiu ser perigoso no ataque. Afonso Moreira apontou o único golo do encontro, num jogo em que os leões acertaram por duas vezes na barra da baliza ribatejana.

Ao intervalo, o Sporting B vencia o Alverca por 1-0, margem curta para o que se passou ao longo da primeira parte.

Mais esclarecidos, os leões cedo tomaram conta do jogo, marcaram à passagem da meia hora, por Afonso Moreira, e viram Diogo Abreu acertar na barra, pouco depois, de bola parada.

Francisco Canário e Flávio Nazinho também ficaram perto do golo, perante um Alverca muito encolhido e sem argumentos ofensivos para evitar a desvantagem no marcador com que fechou a primeira parte.

No reatamento, Argel, técnico dos ribatejanos, promoveu as entradas de Rafa Castanheira, Evandro Brandão e Ricardo Rodrigues, mas foi o Sporting B a dar o primeiro aviso, com Renato Veiga a cabecear à barra.

Ainda assim, as alterações surtiram efeito no Alverca, que surgiu mais pressionante na etapa complementar e podia ter empatado por Ricardo Rodrigues, aos 73 minutos, mas Diogo Pinto brilhou na baliza leonina.

Evandro Brandão e Rúben Pina também ficaram perto de marcar, pelos ribatejanos, enquanto o leão Francisco Canário obrigou Michael a defesa apertada.

A 3.ª jornada da Liga 3 prossegue no sábado. Às 12 horas, menos uma nos Açores, o Fontinhas recebe o Vitória de Setúbal. Mais tarde, às 17 horas, arrancam os jogos Sanjoanense-Montalegre, Felgueiras-São João de Ver, Caldas-Moncarapachense e Oliveira do Hospital-Belenenses. Por fim, às 19:30 horas, começa o duelo entre União de Leiria e Académica.