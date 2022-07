Afonso Soares é aposta até 2024

O médio Afonso Soares, um dos destaques da equipa de juniores na temporada passada, renovou contrato por mais dois anos, com opção do vínculo ser prolongado por mais uma época.

O jovem médio, autor de oito remates certeiros, será integrado na equipa B, bem como Diogo Ressurreição, ex-F.C.Porto, que assinou contrato por três temporadas.

Ontem, a comitiva viajou para o norte do país, onde estará no Centro de Estágios de Melgaço até ao próximo dia 9 de julho. Na próxima quarta-feira, pelas 18 horas, o jogo amigável com o Trofense será aberto ao público.