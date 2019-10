Afonso Sousa em grande plano no triunfo que apura dragões para nova fase

Nuno Barbosa Hoje às 18:29 Facebook

Dois golos de Afonso Sousa e outro de Fábio Vieira, este de penálti, garantiram, esta quarta-feira, a presença dos sub-19 do F. C. Porto na 2ª ronda do caminho dos Campeões Nacionais da UEFA Youth League. A esta vitória por 3-0, frente ao Liepaja, na Letónia, soma-se a que foi conseguida no Olival, por 4-2.

Face à ausência da equipa principal do F. C. Porto na Liga dos Campeões, a sub-19 está a defender o título de campeã europeia pelo Caminho dos Campeões e a presença na segunda fase já é um dado adquirido.

No triunfo de hoje, o F. C. Porto, treinado por Manuel Tulipa, avançou de início com Meixedo; Tomás Esteves, Pedro Justiniano, Levi Faustino e Rodrigo Ferreira; Mané, Diogo Abreu e Fábio Vieira; Gonçalo Borges, Duarte Moreira e Afonso Sousa. No decorrer do jogo entraram ainda Rafael Pereira, Tiago Matos, Francisco Conceição, Danilo Veiga e Johan Gómez.

Afonso Sousa marcou os dois primeiros golos, aos 28 e 70 minutos, sendo que este último teve assistência de Tomás Esteves, lateral direito que, por norma, treina com a equipa principal. O de Fábio Vieira, aos 78 minutos, foi na transformação de uma grande penalidade cometida precisamente sobre Afonso Sousa, o que lhe valeu o papel de protagonista deste triunfo.