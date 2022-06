Afonso Sousa ruma ao Lech Poznan

JN Hoje às 22:14 Facebook

Médio-ofensivo troca o Belenenses SAD pelo clube polaco. F. C. Porto detinha 50% do passe, mas cede-os em troca do lateral Nilton Varela, que deve chegar para a equipa B dos dragões.

Afonso Sousa vai rumar à Polónia para representar o Lech Poznan, atual campeão do país, numa transferência que envolve um milhão de euros. O Belenenses SAD recebe 500 mil euros pelo internacional português de sub-21.

Os outros 50% dos direitos económicos pertencem ao F. C. Porto, mas a SAD portista vai abdicar dos 500 mil euros que lhe eram devidos para ficar com o passe do lateral-esquerdo Nilton Varela, de 21 anos, que representou o Belenenses SAD nas últimas três épocas.

Numa primeira fase, o defesa cabo-verdiano vai jogar na equipa B dos dragões, preparando-se para assinar um contrato de dois anos, com mais dois de opção. Nilton é sobrinho de Silvestre Varela, que na época passada também representou o F. C. Porto B.