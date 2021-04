Afonso Jesus substitui Pany na convocatória da Seleção de futsal

JN/Agências Hoje às 16:33 Facebook

Afonso Jesus, do Benfica, foi chamado aos trabalhos da seleção portuguesa de futsal, para o duplo confronto com a Noruega, de qualificação para o Euro2022, para substituir o dispensado Pany.

De acordo com uma nota publicada no sítio oficial do organismo na Internet, Pany, ala do Sporting, está em isolamento profilático, por ter estado em contacto com uma pessoa que testou positivo ao novo coronavírus, e foi obrigado a abandonar o grupo liderado por Jorge Braz.

Para ocupar o lugar, o selecionador nacional optou por chamar Afonso Jesus, jogador de 23 anos, que tem sete internacionalizações e um golo marcado pelos atuais campeões europeus.

Os dois jogos frente à Noruega estão agendados para 12 e 14 de abril, no pavilhão municipal Torre da Marinha, no Seixal, e a concentração dos 18 convocados será no domingo.

A seleção portuguesa lidera o Grupo 8, com oito pontos, seguida da República Checa e da Polónia, ambos com sete, e da Noruega, ainda em branco.

Os oito vencedores dos grupos e os seis melhores segundos classificados juntam-se aos anfitriões Países Baixos na fase final do Europeu, entre 19 de janeiro a 06 de fevereiro de 2022, enquanto os restantes dois segundos classificados disputam um play-off, de 14 a 17 de novembro de 2021, para definir a outra vaga.

Lista de convocados:

Guarda-redes: Bebé (Leões Porto Salvo), Edu (Vina Albali Valdepeñas/Esp) e Vítor Hugo (S. C. Braga).

Fixos: André Coelho (Barcelona/Esp), João Matos (Sporting), Nilson (Benfica) e Tomás Paçó (Sporting).

Alas: Bruno Coelho (Futsal Asnieres-Villeneuve/Fra), Mário Freitas (Fundão), Miguel Ângelo (Sporting de Braga), Pauleta (Sporting), Silvestre (Benfica) e Tiago Brito (Benfica).

Universais: Erick (Sporting), Fábio Cecílio (Benfica) e Afonso Jesus (Benfica).

Pivôs: André Galvão (Leões Porto Salvo) e Zicky (Sporting).