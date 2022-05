Africano Biniam Grimay faz história no Giro

Corredor da Eritreia venceu, ao sprint, a 10.ª etapa na Volta Itália, num dia em que o português João Almeida fez o 9.º lugar e mantém-se como 2.º classificado da geral.

Momento histórico para o ciclismo mundial com Biniam Girmay (Intermarché-Wanty) a ser o primeiro corredor africano negro a ganhar uma etapa numa das três maiores provas da modalidade.

O ciclista da Eritreia venceu ao sprint a 10.ª tirada da Volta a Itália, na ligação essencialmente plana, de 194 quilómetros, entre Pescara e Jesi, numa apertada decisão com o neerlandês com Mathieu Van der Poel (Alpecin-Fenix).

No grupo da frente chegou o português João Almeida (UAE-Emirates), que fez o 9.º lugar na etapa, com o mesmo tempo do vencedor, e manteve o 2.º posto na classificação geral, a 12 segundo do líder da corrida, o espanhol Juan Pedro Lopez (Trek-Segafredo), que chegou também na frente da corrida.

Esta quarta-feira o pelotão tem pela frente uma viagem sem qualquer dificuldade de relevo, de 204 quilometros, entre Santarcangelo di Romagna e Reggio Emília, propícia a vitória dos sprinters.