AG aprova contas da SAD com 99,997% de votos a favor

A assembleia-geral (AG) de acionistas aprovou, esta quinta-feira, o relatório e contas da Sociedade Anónima Desportiva (SAD) do F. C. Porto referentes a 2021/22, que apresentaram um lucro de 20,765 milhões de euros, com 99,9977% de votos a favor.

A percentagem de votos a favor foi a mesma no relatório e contas individual e no relatório e contas consolidado, enquanto a proposta de aplicação dos resultados do mesmo período foi aprovada por unanimidade.

Foi também aprovada a proposta de atribuição de um voto de confiança à administração e fiscalização da SAD, neste caso com 99,9971% dos votos a favor, os mesmos que concordaram com a declaração sobre a política de remunerações dos órgãos de administração e fiscalização da Sociedade.

O último ponto na ordem de trabalhos - aprovação parcial dos estatutos da SAD - também foi aprovado por unanimidade.