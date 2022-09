AG da SAD do Benfica aprova prejuízo de 35 milhões de euros

A Benfica SAD aprovou nesta quinta-feira, em Assembleia Geral, o Relatório e Contas, relativo à época de 2020/21, no qual foi apresentado um resultado líquido negativo de 35 milhões de euros.

Segundo o comunicado enviado à CMVM, foi também aprovada a "proposta de aplicação de resultados, tendo o resultado apurado no período sido transferido para resultados acumulados" e teve também lugar a "aprovação de um voto de confiança no Conselho de Administração e no Conselho Fiscal, bem como nos respetivos membros e ainda no Revisor Oficial de Contas, pelo exercício dos seus cargos, durante o período compreendido entre 1 de julho de 2021 e 30 de junho de 2022".

Por último, registou-se a "aprovação da política de remuneração dos órgãos de administração e fiscalização e dos membros da Mesa da Assembleia Geral", assim como a "eleição dos membros da Comissão de Remunerações para o remanescente do mandato relativo ao quadriénio 2021/2025".