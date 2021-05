AG extraordinária do Vitória de Guimarães terá limite de sócios

JN/Agências Hoje às 19:05 Facebook

Twitter

Partilhar

A Assembleia-Geral extraordinária do Vitória de Guimarães, marcada para 29 de maio, pelas 14 horas, terá um limite máximo de 282 sócios, devido à pandemia de covid-19.

Marcada com o intuito de se discutirem "assuntos de reconhecido interesse associativo", a reunião magna vai decorrer no pavilhão Unidade Vimaranense, equipamento com cerca de dois mil lugares sentados, sob as mesmas regras sanitárias da assembleia-geral anterior, realizada a 10 de outubro de 2020.

"É permitida a assistência na Assembleia-Geral a 282 sócios. A permissão de entrada será dada por ordem de chegada, sendo que atingido o número máximo de 282 sócios é vedado o acesso aos demais", lê-se no comunicado publicado no sítio oficial, assinado pelo presidente da Mesa da Assembleia-Geral dos vitorianos, José Antunes.

Os sócios vitorianos estão obrigados à "desinfeção das mãos" e "à medição da temperatura corporal" à entrada, bem como ao "uso de máscara facial" durante toda a sessão, lê-se ainda no comunicado.

O dirigente pediu ainda aos sócios com "sintomas compatíveis com a covid-19" ou com "contacto direto com uma pessoa infetada nos últimos 14 dias" que não compareçam à reunião magna.

Já qualquer sócio que evidencie algum dos sintomas durante a Assembleia-Geral vai ser "encaminhado para a sala de isolamento", sendo "aí retido até intervenção das autoridades de saúde competentes".

A Assembleia-Geral extraordinária vai realizar-se depois da direção presidida por Miguel Pinto Lisboa ter solicitado, a 13 de abril, a marcação de uma reunião para o "esclarecimento dos associados acerca do presente e do futuro da instituição".

PUB

A reunião magna vai ocorrer após a conclusão da edição 2020/21 da Liga, em que o Vitória obteve o sétimo lugar, tendo falhado o apuramento para as competições europeias.