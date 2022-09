Agência dedicada ao futebol feminino aposta na área jurídica

André Bucho Hoje às 12:41 Facebook

Teammate Football Management, a primeira agência dedicada ao futebol femino em Portugal, assinou uma parceria com a sociedade de advogados Almeida, Dias & Associados, especialista na área desportiva.

Fundada pela antiga futebolista Raquel Sampaio, a Teammate Football Management revelou, em comunicado, a criação de uma parceria com a sociedade de advogados Almeida, Dias & Associados, especialista na área desportiva, numa parecia inédita, já ue, pela primeira vez, aquela sociedade de advogados se vincula ao futebol feminino.

Como resultado da parceria, todas as jogadores e treinadores da agência passam a contar com assessoria jurídica da Almeida, Dias & Associados. Raquel Sampaio garante que a agência está "sempre a trabalhar para termos ao nosso lado os melhores nas mais diversas áreas e, para criar um ambiente cada vez mais seguro e de confiança para todos os nossos representados e para aqueles que um dia possam vir a fazer parte da Teammate. Ver empresas como a Almeida, Dias & Associados a acreditar no nosso projeto demonstra que o trabalho que estamos a desenvolver em prol do futebol feminino é valorizado e isso dá-nos motivação para continuar a fazer mais e melhor".

Já Gonçalo Almeida, um dos sócios da Almeida, Dias & Associados, admite que "é com grande entusiasmo que nos aliamos à Teammate Football Management, líder de mercado no agenciamento orientado para o futebol feminino, naquela que será, certamente, uma parceria, longa e frutífera, em prol do futebol feminino, nomeadamente, da sua crescente valorização, a nível nacional e internacional. O crescimento exponencial do futebol feminino é uma realidade incontornável a nível mundial, ao qual a nossa Sociedade de Advogados pretende estar cada vez mais associada. Acreditamos verdadeiramente num futuro próspero da modalidade e esperamos fazer parte integrante dela, assessorando os seus principais intervenientes com todo o know-how adquirido ao longo das últimas duas décadas, no âmbito do Direito do Desporto."

A parceria na área jurídica chega numa altura em que a Teammate Football Agency já tinha investido em várias áreas, como psicologia do desporto e performance, nutrição, análise, personal trainer, consultoria linguística e consultoria de transição de carreira.