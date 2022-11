Agências com escassa procura de viagens para o Catar. Cosmos leva mais de 400 adeptos.

As autoridades portuguesas admitem a presença no Catar, durante o Mundial2022, de cerca de dois mil adeptos lusos, mas através das agências de viagens nacionais o número será inferior. A altura atípica do ano em que se realiza o torneio, os preços e as dificuldades logísticas inerentes, afastaram muitos apoiantes do Médio Oriente.

A Cosmos Viagens, que tem a representação de Portugal no torneio, terá três voos charters, um para cada jogo das quinas na fase de grupos, sendo que diversos adeptos vão em voos comerciais, com escala em várias cidades da Europa. Ao todo serão mais de 400 pessoas. Neste momento, a disponibilidade desta agência é residual e apenas para o voo de dia 30, para o terceiro jogo (Coreia do Sul, dia 2).