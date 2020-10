Agente da PSP de Cascais vence 750 metros do Setúbal Open Water Race

Hoje às 19:00, atualizado às 20:53 Facebook

Rúben Perdigoto, 31 anos, em representação da Associação de Nadadores dos Estoris (ANE), foi o vencedor absoluto, da prova de 750 metros do Setúbal Open Water Race- competição de natação em águas abertas, que decorreu este domingo, de manhã, na praia do Creiro, no Parque Natural da Arrábida.

O atleta, que é agente da PSP em Cascais, venceu por larga diferença do segundo classificado, Francisco Barros, do FC do Porto, e de Rui Santos, também da ANE, que ficou em terceiro lugar.

Esta foi a primeira prova de águas abertas, organizada no país depois do confinamento da covid-19.

Já em 2019, Rúben Perdigoto venceu também a prova de 200 metros do Open Challenger FINA Marathon Swim World Series, também em Setúbal, e no mesmo ano sagrou-se Vice-Campeão Nacional Master B em piscina longa nos 50L, 50M e 100L, em Reguengos de Monsaraz, para além de, em 2018, em representação da própria PSP, ter alcançado o primeiro lugar no Torneio Militar de Águas Abertas, na distância de 1000 metros, que decorreu no Alfeite, em Almada.

Rita Nunes, também da Associação de Nadadores dos Estoris, alcançou o terceiro lugar na geral feminina na prova de 3800 metros da competição de este domingo, em Setúbal.

O Setúbal Open Water Race em edição de estreia limitada e na qual participaram cerca de 300 atletas, oriundos de vários clubes do país, integrou competições em três distâncias: 750 metros, 1900 metros e 3800 metros.

Esta competição realizou-se de acordo com as normas impostas pela DGS em virtude da crise sanitária provocada pela pandemia de Covid19.