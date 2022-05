Agente de Paulo Sousa reage às declarações de Jesus: "falta de respeito e ética"

Hugo Cajuda, agente de Paulo Sousa, emitiu um comunicado em que responde às declarações de Jorge Jesus, que admite a vontade de regressar ao Flamengo, mas apenas caso a proposta chegue até ao dia 20 deste mês.

"Sem surpresa, assistimos a mais um momento deplorável, de alguém que só estando perturbado e desesperado pode revelar tamanha falta de ética, falta de respeito e de profissionalismo. Apesar do seu largo histórico, a referida pessoa consegue subir muitos patamares em mais um episódio vergonhoso", começou por escrever o empresário de Paulo Sousa, atual técnico do Flamengo.

Hugo Cajuda deixou ainda algumas farpas às decisões de Jorge Jesus, referindo que o treinador utilizou a pandemia "para justificar desastres como o que aconteceu no Benfica, ou justificação para abandonar o Flamengo poucos dias após renovar" o contrato. "As justificações e as desculpas deviam era ser dadas aos adeptos benfiquistas, por terem visto ser gastos 150 milhões de euros para conquistarem zero títulos", acrescentou.

O empresário acusa Jorge Jesus de "ausência de sentimentos para com o Flamengo" e considera ser "inaceitável" a "tentativa de destabilizar" o clube. "É um ataque nunca antes visto a colegas de profissão e compatriotas, mas mais do que isso é um ataque à classe dos treinadores profissionais de futebol, um ataque à ética e à dignidade", adiantou.

"Agradecemos os muitos contactos de treinadores e outros profissionais do mundo do futebol, em especial dos que trabalham no Brasil e que nos têm procurado para manifestar o seu total repúdio para com esta situação com a qual não se reveem. Deveria ser uma obrigação pessoas com esta notoriedade terem comportamentos exemplares passando mensagens positivas ao mundo, ao invés daquilo a que estamos a assistir", concluiu.