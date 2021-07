Agente de Villas-Boas: "Não temos nenhum contacto com a Rússia"

JN/Agências Hoje às 18:11 Facebook

Questionado sobre um rumor que apontava André Villas-Boas como possível selecionador da Rússia, Carlos Gonçalves, agente do treinador português negou prontamente qualquer contacto nesse sentido. Recorde-se que o português treinou o Zenit durante três temporadas, entre 2013 e 2016.

"Não temos e não tínhamos nenhum contato com a Rússia. Andre tem muito respeito pela Rússia pela história que escreveu enquanto liderava o Zenit. Ele é lembrado lá como um recordista", afirmou Carlos Gonçalves.

As declarações foram feitas antes da notícia do despedimento de Stanislav Cherchesov do comando técnico dos russos, mas o respeito foi uma das chaves das declarações do agente desportivo. "A seleção russa tem um treinador. Aliás, este é um homem que o André respeita muito, pois foi um dos primeiros treinadores russos que o felicitou quando se sagrou campeão da Rússia", declarou.

Cherchesov liderou a Rússia em três grande competições (Taça das Confederações, Mundial 2018 e Europeu 2020), mas só no Campeonato do Mundo é que conseguiu ultrapassar a fase de grupos, o que resultou no despedimento.

Agora a Federação russa "a procura de candidatos para o cargo de treinador da seleção", com objetivo de preparar a equipa na qualificação para o Mundial'2022.