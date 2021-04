Agente ligado ao F. C. Porto que agrediu repórter da TVI está "arrependido"

JN Hoje às 09:00, atualizado às 09:14 Facebook

Um elemento que estava junto da comitiva do F. C. Porto agrediu um repórter de imagem da TVI, momentos depois do empate dos dragões com o Moreirense, em Moreira de Cónegos. O agressor e Vítor Baía já pediram desculpa pelo episódio e disponibilizaram-se para ressarcir o canal.

Depois da confusão gerada no relvado no final do jogo de segunda-feira entre F. C. Porto e Moreirense (1-1), com os responsáveis dos azuis e brancos a protestarem com a arbitragem de Hugo Miguel, os ânimos continuaram exaltados também no exterior do estádio, tendo havido mesmo uma agressão a um repórter de imagem da TVI, na zona do parque de estacionamento.​​​​​​

O episódio aconteceu quando Pinto da Costa foi confrontar os repórteres de imagem que estavam em Moreira de Cónegos, fora do estádio. Pedro Pinho, empresário com ligações ao F. C. Porto, que acompanhava o presidente portista, agrediu então o funcionário da estação de televisão, que acabou por deixar cair a câmara. O agente foi identificado pela GNR no local.

Segundo Victor Pinto, o jornalista que acompanhava o repórter de imagem, o autor da agressão mostrou-se depois "arrependido" e disponibilizou-se para "ressarcir a TVI devido aos prejuízos". E Vítor Baía, vice-presidente portista, falou com a equipa da TVI.

"Houve depois uma intervenção de Vítor Baía que veio explicar a situação, colocou-se à disposição para acorrer no que fosse necessário e disse que o autor já estava arrependido e queria pedir-nos desculpa. Houve também uma tentativa de dissuasão de ser apresentada queixa, mas a intenção é mesmo apresentar queixa", assegurou Vítor Pinto, em emissão na TVI24.

Sobre a atuação de Pinto da Costa, que estava no local, Baía disse que o dirigente "não teve intenção de intimidação". "Foi falar aos jornalistas um pouco provocatório, mas quase em tom de brincadeira, mas não consigo avaliar se isso teve relação com o que aconteceu", explicou.

Rui Pinto reage

O caso provocou uma reação no arguido Rui Pinto, que pediu no Twitter uma "punição exemplar" para Pedro Pinho, que, escreveu, nunca mais deveria participar numa intermediação envolvendo jogadores portistas.