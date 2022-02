Agentes de Fabio Silva reclamam 4,6 milhões de euros ao F.C. Porto

JN Hoje às 11:41 Facebook

A STV, empresa que representa Fábio Silva intentou ações a requerer o pagamento de 4,6 milhões de euros por parte dos dragões.

A STV - Soccer Talent Vision, sociedade que representa o futebolista que se transferiu dos azuis e brancos para o Wolverhampton por 40 milhões de euros, em setembro de 2020, reclama o pagamento de uma alegada dívida de 4,6 milhões de euros.

No portal Citius constam dois processos dos representantes do avançado que deixou os portistas em 2020 e havia renovado contrato em novembro de 2019. A primeira no valor de 1.342.801,92 euros, aparentemente relacionada com verbas da intermediação no contrato de renovação, em 2019 - cláusula de rescisão subiu para 125 milhões de euros - enquanto a segunda, de 3.280.013,70 euros, estará relacionada com a comissão da transferência do atleta para o Wolverhampton em 2020.

Além destas reclamações, o futebolista avançara, no final do ano transato, uma ação contra o F. C. Porto no Tribunal do Trabalho reclamando uma verba de 253.342,47.