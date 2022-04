É oficial: João Félix não vai jogar mais esta época

JN Hoje às 22:01 Facebook

O anúncio foi feito pelo próprio jogador nas redes sociais, acompanhado de uma mensagem de tristeza.

"Infelizmente, as notícias não são as que eu esperava e é com profunda tristeza que me vejo impossibilitado de ajudar minha equipa no que resta desta temporada. Agora só posso apoiar o Atleti de fora e trabalhar duro na minha recuperação para voltar mais forte", escreveu João Félix no Instagram.

Recorde-se que João Félix saiu ao intervalo do jogo com o Espanyol e que o Atlético de Madrid, esta segunda-feira, já tinha anunciado que o internacional português estava a contas com uma lesão no músculo isquiotibial da coxa esquerda.

Esta época, Félix já igualou o seu melhor registo pelo 'Atleti', com o avançado, mais utilizado nos últimos encontros, a ter 10 golos e cinco assistências em menor número de jogos disputados, com 35 presenças, menos cinco do que na última época.