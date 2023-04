Agressão a árbitro: APAF critica decisão "vergonhosa" do Conselho de Disciplina

JN/Agências Hoje às 17:38 Facebook

Twitter

Partilhar

Luciano Gonçalves, presidente dos árbitros de futebol, considera que castigar um jogador do Salgueiros por alegada agressão a um árbitro com um jogo de suspensão "pode abrir uma ferida enorme no futebol português".

O presidente da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF) considerou "vergonhosa" a decisão de castigar com um jogo de suspensão um jogador do Salgueiros, após alegada agressão a um juiz no Campeonato de Portugal.

"É impossível desvalorizar a decisão vergonhosa do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol sobre a agressão do jogador Amadu Turé ao árbitro do jogo Salgueiros-Marítimo B", escreveu Luciano Gonçalves nas redes sociais.

PUB

Amadu Turé já tinha sido castigado com dois jogos de suspensão por agressão a um adversário nesse encontro, com o Marítimo B, da 17.ª jornada da Série B do Campeonato de Portugal. Esta semana, o Conselho de Disciplina (CD) absolveu o avançado da acusação de agressão ao juiz da partida e aplicou-lhe uma suspensão de um jogo por palavras dirigidas ao árbitro, a quem aplicou uma sanção de repreensão por interromper o jogo injustificadamente, o que motivou a reação do líder da APAF.

"Será que com este precedente a partir deste momento passa a ser possível fazer tudo aos árbitros, intimidar, encostar cabeças, encostar e tocar a mão ou o punho na cara de um árbitro e achar que tudo isto é normal? E se um agente desportivo encostasse a cabeça a um membro do Conselho de Disciplina da FP, qual seria o entendimento desse órgão?", questiona Luciano Gonçalves.

"Precisamos de decisões céleres e justas, e não como esta que, infelizmente, pode abrir uma ferida enorme no futebol português. Corei de vergonha e espero que esta situação não contribua para que todos nós, incluindo o CD, venhamos a ficar com as mãos 'cheias de sangue' pela desvalorização desta atitude e negligência desta cobardia", escreveu o presidente da APAF.

Na sequência da decisão do CD, a FPF decidiu homologar o resultado de 1-1 que se registava aos 87 minutos do encontro entre Salgueiros e Marítimo B.

O Salgueiros lidera a Série B do Campeonato de Portugal e visita hoje o Resende, na última jornada da primeira fase, dependendendo apenas do seu próprio para assegurar o apuramento para a fase de subida à Liga 3.