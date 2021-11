Agressão em jogo da AF Porto leva futebolista ao hospital

JN Ontem às 23:35 Facebook

Miguel Sousa, avançado do AC Milheirós, foi agredido na cara, perdeu os sentidos e teve de ser transportado ao hospital.

A partida da Divisão de Honra da Associação de Futebol do Porto entre o AC Milheirós e o Gondim (2-1), disputada este domingo, ficou marcada por uma agressão ao avançado Miguel Sousa, jogador da equipa da casa, que chegou a perder os sentidos e teve de ser transportado ao hospital de São João.

O atleta do AC Milheirós, de 21 anos, foi atingido na cara pelo central do Gondim, Fábio Silva, e ficou caído no relvado, onde recebeu de imediato assistência, tendo sido chamada uma ambulância e uma viatura VMER (veículo médico de emergência e reanimação), que fez o transporte para o hospital. No São João, Miguel Sousa fez um exame raio X e foi submetido a uma TAC, encontrando-se em observações.

Numa publicação na rede social Facebook, o clube maiato revelou que o jogador já se encontra "estável", esperando que a justiça desportiva e criminal possa responsabilizar o alegado agressor por um ato definido como "bárbaro e cobarde".

"Numa disputa de bola, o nosso avançado recebeu uma cotovelada de um jogador adversário e depois foi agredido no chão, na cabeça. Há suspeitas de que tenha sofrido um traumatismo craniano porque começou a deitar sangue de um ouvido. Também ficou magoado no nariz e num braço. O que se passou foi um ato criminoso. O outro jogador, Fábio Silva, foi expulso com vermelho direto e nem sequer se retratou", disse, ao JN, Doro Guedes, presidente do AC Milheirós.

"Houve um choque, uma entrada dura do jogador do Milheirós e o nosso jogador caiu de costas e magoou-o. Lamento o que lhe aconteceu", reagiu Mário Freitas, presidente do Gondim.