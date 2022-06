Agressões entre "estrelas" são replicadas por jovens atletas

Confrontos no F. C. Porto-Sporting causou um efeito de mimetização na formação. Distúrbios no hóquei em patins fazem temer nova onda de choque

Os confrontos ocorridos nos jogos de hóquei em patins entre o Sporting e o Benfica, realizados neste mês, poderão ter impacto semelhante àquele que se verificou, em 11 de fevereiro, após o desafio de futebol que opôs F. C. Porto e Sporting. As agressões entre futebolistas geraram um efeito de mimetização, levando a que atletas dos escalões de formação e intervenientes dos jogos de futebol amador e distrital imitassem os comportamentos reprováveis que se viram no Estádio do Dragão.

Já em maio, após uma batalha campal no final do Famalicão-Braga, o então treinador dos arsenalistas, Carlos Carvalhal, alertou: "Isto não é futebol e temos de dar o exemplo, principalmente aos miúdos que nos veem". Os avisos do técnico são reforçados por dirigentes e treinadores dedicados à formação e pelas punições da Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto (APCVD) que, só em abril, sancionou nove intervenientes desportivos. Alguns são adolescentes que têm de pagar coimas de mil euros.

O clássico entre dragões e leões desenrolou-se sempre num clima de tensão, mas foi após o apito final do árbitro João Pinheiro que o pior aconteceu. Jogadores, dirigentes e treinadores envolveram-se, em pleno relvado, em empurrões, insultos e tentativas de agressões e dois elementos de cada equipa foram expulsos.

Até funcionários da publicidade estática foram alvo de um processo disciplinar, instaurado pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, por serem suspeitos de terem agredido um jogador do Sporting. Tudo em direto e com milhões de telespetadores a assistir.