Agridem mulher de Kluivert em assalto durante ausência do jogador em estágio

A companheira de Justin Kluivert foi agredida durante um assalto à sua casa, na noite desta quarta-feira. O avançado está em estágio com o Valência em Maiorca e vai a jogo esta quinta-feira.

Aproveitando a ausência de Justin Kluivert, em estágio com o plantel do Valência que visita esta tarde o Maiorca, um grupo de encapuzados assaltou a residência do jogador e agrediu a sua companheira para saber onde estavam guardados os bens do casal.

No total, os criminosos terão levado cerca de 200 mil euros em joias e relógios, refere o jornal "Marca".

O assalto aconteceu depois da companheira de Kluivert ter passeado o cão e não terá demorado mais de cinco minutos, de acordo com a polícia espanhola.

A jovem sofreu ferimentos leves e encontra-se a recuperar de forma favorável.

Quanto ao avançado neerlandês, filho de Patrick Kluivert, decidiu não abandonar o estágio do Valência e deverá ir a jogo hoje, em Maiorca, um encontro importante na luta pela permanência na Liga espanhola.