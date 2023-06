Aguardar pela venda de Ugarte para contratar

Nuno Vieira Rodrigues Hoje às 23:00 Facebook

Lateral direita e o ataque são posições prioritárias para a SAD na planificação da próxima temporada. Médio internacional uruguaio pode render 60 milhões de euros

Sem o dinheiro da Liga dos Campeões, a SAD só pode movimentar-se no mercado após a venda de ativos e a saída de Ugarte possibilitará o ataque a alvos pedidos pelo treinador Ruben Amorim, entre os quais um lateral direito. Face à iminente perda de Bellerín, que tudo indica assinará pelo Bétis, os leões estudam eventuais contratações, sendo que Dan Ndoye, do Basileia, está referenciado. Assenta que nem uma luva na estratégia tática do Sporting, já que pode jogar como defesa e como extremo. De acordo com o portal alemão "Transfermarkt", o passe do internacional suíço, de 22 anos, está avaliado em 3,5 milhões de euros. Outra posição que o técnico reclama para 2023/24 é a do avançado. Os números de Paulinho, com 15 golos em 38 jogos, e Chermiti, com três em 22, são considerados curtos para as ambições do clube. Por isso só depois de Ugarte sair - é pretendido pelo Chelsea e pelo PSG e pode render 60 milhões de euros - é que a SAD vai atacar o mercado.

O Sporting apresentou a nova camisola, para a próxima época, que se inspira nos 20 anos de história do novo Estádio José de Alvalade. As principais novidades são a cor negra no fundo das mangas e na gola.