Águas Santas defronta finlandeses no apuramento para a Liga Europeia

O Águas Santas vai defrontar os finlandeses do HC Cocks na primeira ronda de qualificação da Liga Europeia de andebol da época 2022/23, na qual o Benfica defende o título.

A equipa da Maia desloca-se à Finlândia para disputar o jogo da primeira mão, em 27 ou 28 de agosto, recebendo o HC Cocks uma semana mais tarde, em 3 ou 4 de setembro, na expectativa de se qualificar para a segunda ronda, na qual têm entrada direta o Sporting e o Belenenses.

O Benfica, que em 29 de maio conquistou o troféu, ao vencer na final os alemães do Magdeburgo, por 40-39 (após prolongamento), em Lisboa, é um dos 12 clubes apurados diretamente para a fase de grupos da Liga Europeia, que se disputa entre 25 de outubro e 28 de fevereiro de 2023.

A sede da Federação Europeia de andebol, na capital austríaca, também foi palco do sorteio da segunda ronda de qualificação da Taça Europa feminina, que contou com a presença de quatro equipas portuguesas e se vai disputar em 8 e 9 de outubro (primeira mão) e em 15 e 16 (segunda mão).

O Benfica vai defrontar o UHC Stockerau, da Áustria, o Madeira SAD mede forças com o SSV Brixen Südtirol, de Itália, a Academia de Andebol de São Pedro do Sul enfrenta o HRK Grude, da Bósnia-Herzegovina, e o Alavarium joga com o HB Käerjeng, do Luxemburgo.