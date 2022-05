Águas Santas quer recuperar aquilo que se perdeu durante a pandemia

João Filipe Brandão Hoje às 12:20 Facebook

Histórico do andebol nacional aposta na criação de condições para que os jovens da formação possam chegar aos seniores.

O Águas Santas é um dos clubes incontornáveis no andebol em Portugal. A equipa da Maia está há largos anos na 1.ª Divisão Nacional e já conta com uma Taça de Portugal no palmarés, conquistada então sob o comando técnico de José António Silva.

Com grandes nomes a terem despontado naquela casa e agora a serem reconhecidos a nível mundial, casos de Luís Frade (Barcelona, Espanha) ou Miguel Martins (Szeged, Hungria), o Águas Santas também se apresenta muito capaz no que toca à formação dos mais jovens. A pandemia veio, no entanto, colocar em pausa alguns planos e, mais importante que isso, a evolução de alguns atletas que estavam prestes a dar o próximo grande salto, rumo à equipa sénior.