Aguero: "Ibrahimovic? É o menos indicado para falar sobre a Argentina"

Zlatan Ibrahimovic garante que faltou respeito aos argentinos na forma como comemoraram o título mundial no Catar e Sergio Aguero contra atacou, de forma dura, as palavras do avançado sueco.

"Ibrahimovic é a pessoa menos adequado para falar. Lembro-me de um jogo contra o Manchester United, eu estava no banco, e tu só provocaste. Antes de te preocupares com a Argentina, deves preocupar-te com o teu país e com os teus jogadores, que nem sequer estiveram nos últimos Mundiais. Nem sequer se qualificaram", sublinhou o antigo jogador argentino, na plataforma Twitch.

"Também me recordo de uma discussão com Otamendi num jogo entre o United e o City. Além disso, discutiste também com Pep Guardiola, imagino que foi uma das razões que o levou a vender-te do Barcelona. Nós somos campeões do Mundo, Zlatan, e tu queres matar-te. Messi é o melhor do Mundo, desculpa...", acrescentou.