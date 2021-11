Aguero não joga mais este ano

Bernardo Monteiro Hoje às 19:57 Facebook

O avançado do Barcelona, Sergio Aguero, não vai jogar mais em 2021, uma vez que estará sujeito a um procedimento diagnóstico e terapêutico nos próximos três meses, relacionado com os problemas de coração que o têm afetado recentemente.

Este tratamento será conduzido pelo Dr. Josep Brugada e a sua efetividade irá determinar como será o processo de recuperação. Esta situação vem no seguimento da descoberta de uma arritmia cardíaca no avançado argentino, que teve de ser substituído aos 40 minutos do embate com o Alavés (1-1), na última jornada da liga espanhola, devido a sentir dores no pescoço e caixa torácica.

Mauricio Del Castillo, irmão do atacante tranquilizou os adeptos do jogador, nas redes sociais. "Para os que me perguntam como está o Sergio, ele está muito bem. Obrigado pelas mensagens", escreveu.

Este não tem sido um ano nada fácil para 'Kun' Aguero, que tinha voltado recentemente de uma lesão que o deixou de fora até 17 de outubro, quando alinhou quatro minutos na partida com o Valência.

No total, desde a mudança de Manchester para Barcelona, o avançado participou em cinco jogos, tendo marcado por uma vez. Os catalães estão a viver uma das piores épocas de anos recentes, uma vez que estão na nona posição da tabela classificativa, no campeonato, e na Liga dos Campeões, estão em terceiro do Grupo E (4 pontos), atrás de Bayern (9) e Benfica (4).