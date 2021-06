Aguero ofereceu relógios e sorteou carro para funcionários do City

Ricardo Rocha Cruz Hoje às 19:28 Facebook

Internacional argentino fez questão de presentear funcionários do ex-clube, onde venceu inúmeros títulos. Relógios oferecidos custam entre 1100 e 1500 euros.

Considerado por muitos um dos melhores jogadores de sempre que passaram pelo Manchester City (260 golos e 73 assistências em 390 jogos), Sergio Agüero decidiu retribuir o carinho que recebeu ao longo das dez temporadas que representou o emblema de Manchester.



De acordo com o jornal "The Athletic", da Inglaterra, o jogador argentino comprou relógios das marcas Hublot e Tag Heuer para cada trabalhador da formação da equipa principal. Ao todo 60 pessoas acabaram brindadas com uma oferta, no mínimo, excêntrica. Se os relógios Hublot (valor a rondar os 10 mil euros cada) já têm um valor avultado, que dizer dos da marca Tag Heuer (cerca de 1500 euros por unidade).

Mas não se ficou por aqui. Juntamente com os relógios, Aguero entregou também a cada uma dessas pessoas uma rifa e sorteou o seu Range Rover Evoque (valor a rondar os 50 mil euros), que calhou na sorte a um funcionário do staff de apoio à equipa.