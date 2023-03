Aguero queixa-se do coração durante um direto na internet

JN Hoje às 11:39 Facebook

Sergio Aguero, antigo jogador do Atlético Madrid e do Manchester City, queixou-se de dores no coração, durante uma conversa com o espanhol Ibai Llanos.

"Sofri uma mini arritmia", queixou-se o jogador durante o direto na internet, levando a mão ao peito.

El "Kun" #Agüero sufrió una mini-arritmia cardíaca durante una transmisión en directo con el famoso streamer, #Ibai Llanos. pic.twitter.com/GJEBKoxie2 - Radio Huancavilca 830AM (@RadioHuancavilk) March 30, 2023

Com 34 anos, Aguero abandonou a carreira em 2020/21 após representar o Barcelona, devido precisamente a problemas cardíacos.