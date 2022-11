Aguero viajou para o Catar com companhia...barulhenta

O antigo avançado argentino Sergio Aguero foi surpreendido numa viagem para o Catar, onde teve a companhia de vários adeptos brasileiros que se mostraram muito barulhentos no apoio à seleção do Brasil.

"A viagem toda assim", escreveu o astro argentino, que ainda fez parte da qualificação argentina para o Mundial, mas teve de abandonar a carreira devido a problemas cardíacos, em dezembro de 2021.

Se a viagem de 18 horas já não é nada fácil de se cumprir, imagine se tivesse vários adeptos do país rival em grande festa, munidos de jambés e pandeiretas, num ambiente de euforia a pedir o "hexa" do Brasil.

Sergio Aguero não terá desfrutado muito da viagem...

A seleção de Messi e companhia estreia-se no Mundial na terça-feira, contra o Irão, integrada no Grupo C, com Polónia e México.