Jesus poupou sete titulares para a final da Taça, mas teve armas de sobra para vencer. Minhotos deixam fugir UEFA. Seferovic marcou os dois primeiros golos do Benfica no D. Afonso Henriques.

Os objetivos no campeonato já tinham fugido, mas o Benfica cumpriu a missão na última jornada, com um triunfo claro em Guimarães. Para a equipa minhota, a época terminou da pior maneira possível, pois o desaire, aliado à vitória do Santa Clara, significou a perda do sexto lugar, que daria acesso à UEFA na próxima época, mais precisamente às pré-eliminatórias da novíssima Conference League. No fundo, o jogo foi a crónica de um fracasso anunciado para o Vitória, pois uma equipa que tem quatro treinadores durante uma época dificilmente conseguirá acabar a sorrir.

Mesmo mudando sete jogadores do onze do dérbi com o Sporting, já a pensar na final da Taça de Portugal, o Benfica foi mais forte, viu Seferovic marcar mais dois golos e a noite só não foi perfeita para Jorge Jesus porque o central Lucas Veríssimo se lesionou ainda na primeira parte e fica em risco para o duelo com o Braga.

A uma primeira parte com pouco que contar, seguiu-se um segundo tempo com mais ação. Seferovic foi felino a aproveitar a já conhecida fragilidade da defesa vitoriana, em dez minutos de bom nível do Benfica, mas a equipa da casa ainda conseguiu reagir. Jorge Fernandes reduziu num canto teleguiado de Quaresma e o empate não esteve longe, mas Vlachodimos mostrou que a perda da titularidade na baliza benfiquista não lhe subtraiu qualidades.

Obrigado a virar o resultado para segurar o ambicionado sexto lugar, o Vitória arriscou tudo na reta final e foi com naturalidade que o Benfica chegou ao terceiro golo em contra-ataque, por Everton, que tinha entrado, tal como Pizzi, à procura de não perder o ritmo para a final da Taça.

POSITIVO: Seferovic confirmou o bom final de época e a dupla com Darwin deu sinais de que se pode repetir na final da Taça. Vlachodimos fez defesas de alta qualidade.

NEGATIVO: A defesa minhota voltou a dar mostras de grande fragilidade. Rochinha passou ao lado do jogo e Estupiñan falhou o empate quando tinha tudo para fazer o golo.

ÁRBITRO: Arbitragem segura de Vítor Ferreira. Bem mostrado o amarelo a Taarabt por simular um penálti, aos 43 minutos. Offside evidente no golo anulado a Lyle Foster.

