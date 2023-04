Águia abre as asas e volta a respirar de alívio

Nuno Vieira Rodrigues Hoje às 21:19 Facebook

Encarnados regressam às vitórias e mantêm a distância de quatro pontos para o F. C. Porto. Schmidt revolucionou o onze, João Mário falhou penálti e Otamendi marcou o único golo do jogo

Depois quatro jogos sem vencer, e de duas derrotas seguidas na Liga, as águias voltam a vencer e marcam uma posição na liderança, ao manterem o F. C. Porto, segundo classificado, a quatro pontos de distância. O resultado curto frente ao Estoril (1-0) mostra como o Benfica ainda não está totalmente curado da depressão, até porque foi uma equipa ansiosa em determinados períodos e até desperdiçou uma grande penalidade por João Mário. Mas deu um sinal de vitalidade numa altura importante da época, graças ao golo de Otamendi e carimbou, assim, os três pontos.

Muitas vezes criticado por ser demasiado conservador, Schmidt arriscou: deixou Florentino e Gilberto no banco, arrastou Aursnes para a ala direita da defesa e lançou David Neres e João Neves no onze, numa clara tentativa de instalar a equipa no meio-campo do Estoril. O brasileiro desequilibrou e assistiu no único golo do jogo, no fim da primeira parte.