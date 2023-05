Águia adia festa mas tem tudo na mão para celebrar

João Faria Ontem às 23:42 Facebook

Líder empata em Alvalade, ainda não é campeão, mas só depende de si para festejar na Luz, com o Santa Clara. F. C. Porto, a dois pontos, recebe V. Guimarães e mantém-se na luta. Braga na Champions.

O Benfica empatou em Alvalade (2-2), frente ao Sporting, e falhou a conquista antecipada do título. Contudo, continua a depender só de si para vencer o campeonato: entrará na última jornada com dois pontos de avanço sobre o F. C. Porto e, a menos que os dragões apliquem uma goleada das antigas ao Vitória de Guimarães, basta-lhe empatar em casa com o já condenado Santa Clara para se sagrar campeão nacional de futebol.

A atribuição do título ficou novamente adiada, mas o ponto que o Benfica resgatou nos instantes finais do dérbi pode ser crucial, na definição do título.