Águia adormece no berço embalada pelos vitorianos

Encarnados desinspirados apenas fizeram um remate à baliza e raramente criaram perigo. Onda de vitórias chega ao fim diante de um adversário destemido e que causou problemas.

Ao 14º jogo, o Benfica averbou o primeiro dissabor da época, ao empatar em Guimarães, sem golos, num jogo em que as águias foram uma sombra do que mostraram esta temporada, praticamente impotentes no ataque, com apenas um remate à baliza. O V. Guimarães, embalado por uma coreografia pré-jogo, que mostrava momentos marcantes no ano de centenário, foi uma equipa elétrica e destemida, criando muitas dificuldades ao líder da Liga.

Roger Schmidt disse, na antevisão ao jogo, que era preciso reaquecer a máquina e voltar a ligar os motores do Benfica. Ora, talvez seja preciso um mecânico porque o acelerador dos encarnados raramente funcionou e a equipa fez uma das exibições menos conseguidas da época, sem intensidade e poder de fogo. No primeiro tempo, as águias foram incapazes de ganhar o meio-campo e os inúmeros passes falhados permitiram ao V. Guimarães chegar à área adversária com perigo. Nélson da Luz foi um dos mais desconcertantes no ataque, em movimentos velozes.