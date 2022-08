Águia ataca Paços no assalto à liderança da Liga

Pela terceira temporada consecutiva, o Benfica pode terminar a quarta jornada da Liga na liderança isolada do campeonato, depois da derrota do F.C. Porto frente ao Rio Ave.

Para isso tem de vencer o Paços de Ferreira, que chega à Luz com 12 baixas e vindo de três derrotas, na noite de hoje (20.15 horas, BTV), de forma a aproveitar a derrota do F. C. Porto no terreno do Rio Ave, no domingo. Questionado sobre esse resultado e a derrota caseira do Sporting frente ao Chaves, Roger Schmidt prefere focar-se na qualidade do campeonato português.

"Estou surpreendido é com a qualidade da Liga portuguesa, na verdade, e até das três equipas promovidas à primeira divisão", atirou o técnico, recordando a vitória "difícil" por 1-0 frente ao Casa Pia. O mercado de transferências também foi motivo de conversa, com o alemão a abordar novamente a possibilidade de Ricardo Horta rumar à Luz. "Podemos sempre fazer ajustes. Neste tempo todo só falei do Ricardo Horta, porque era público que o Braga queria vender e nós queríamos comprar. Continua a ser um bom jogador e o mercado ainda está aberto", esclareceu.