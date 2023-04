Águia atira-se ao Inter a sonhar com as meias-finais da Champions

Benfica nunca passou dos quartos de final no novo modelo da Liga dos Campeões, introduzido em 1992. Ausências de Bah e de Otamendi obrigam Roger Schmidt a mudar setor defensivo. Morato e Gilberto no onze.

O Benfica defronta hoje o Inter de Milão, na Luz, na primeira de mão dos quartos de final, o último degrau antes do objetivo das meias-finais, fase que não atinge na prova milionária há 33 anos. Desde que o novo formato da competição ganhou forma, em 1992, nunca ultrapassou os quartos - foi eliminado em cinco ocasiões. Diante do Inter, adversário do agrado do universo benfiquista após o sorteio, por ser teoricamente inferior a outros tubarões, as águias têm de ultrapassar também a história - nunca venceram o conjunto italiano em jogos oficiais - e estão motivadas em vingar o F. C. Porto, afastado pelos nerazzurri na ronda anterior.

Além das dificuldades naturais de encontrar o quinto classificado da liga italiana, Roger Schmidt tem em mãos outra forte contrariedade: é obrigado a alterar metade da defesa, setor em que habitualmente os treinadores não gostam de mexer. Bah, lesionado, e Otamendi, castigado, cedem os lugares a Gilberto e a Morato, os eleitos para jogarem ao lado de António Silva e de Grimaldo. A única vez, nesta temporada, em que este quarteto atuou junto coincidiu com uma vitória robusta (3-0) sobre o Boavista, no Estádio do Bessa, na quarta jornada do campeonato. Um bom augúrio.