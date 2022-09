Águia bate leão e ergue a Supertaça em jogo elétrico

André Bucho Ontem às 22:31 Facebook

Benfica supera-se ao rival no segundo prolongamento e conquista título pela sétima vez. Sergey Hernández esteve em destaque na baliza encarnada

O Benfica conquistou ontem, em Serpa, num pavilhão à pinha, a Supertaça, derrotando o rival Sporting, por 45-43, após dois prolongamentos, num hino gigante à modalidade. Os encarnados levantam o troféu pela sétima vez na história do clube da Luz, a primeira desde 2018.

As águias tinham deixado pelo caminho o bicampeão do troféu F.C. Porto e entraram a todo o gás na final. Depois de um arranque equilibrado (5-5), os encarnados conseguiram um parcial de 5-0, colocando-se a vencer por 10-5, chegando ao intervalo com seis golos de vantagem, por 15-9.

O treinador Ricardo Costa alterou a estratégia defensiva para a segunda parte e o leão respondeu à altura, depois de ter estado em desvantagem de nove golos por quatro vezes, a última das quais por 25-16. Os leões iniciaram uma recuperação incrível, empatando o encontro a 32 bolas, que motivou o prolongamento.

O primeiro prolongamento terminou em grande confusão, com o Benfica a marcar o 38-38 no último segundo, num lance que mereceu protestos por uma alegada irregularidade no início da jogada. No segundo prolongamento, os encarnados abriram vantagem de dois golos no 43-41 e seguraram essa margem até ao fim, apesar da grande réplica leonina.

Os destaques individuais do Benfica vão para os goleadores de serviço, Ádam Juhász e Ole Rahmel, com nove golos cada, e para a monumental exibição de Sergey Hernández na baliza. Os mais incoformados no lado dos leões foram os irmãos Martim e Francisco Costa, que anotaram 11 e 10 golos, respetivamente.