Águia cai em Milão e joga tudo na Liga

Benfica empata com o Inter, ameniza crise, mas está fora da Champions. Segurar a liderança do campeonato é a salvação para evitar quatro anos de seca.

Depois do adeus à Taça da Liga (17 de dezembro) e à Taça de Portugal (9 de fevereiro), o Benfica está fora da competição milionária de clubes. As águias têm mês e meio para segurar a liderança no campeonato, reconquistando o título máximo luso, que lhes permita acabar com o jejum de troféus, que dura desde o verão de 2019.

Tal como na época passada, o Benfica caiu nos quartos de final da Liga dos Campeões, com empate fora com o Inter (3-3), após derrota em casa (0-2) frente ao opositor italiano, adversário que afastara o F.C. Porto na eliminatória anterior.

A SAD encarnada desperdiçou assim o encaixe de mais 12,5 milhões de euros, embolsando, no total, a verba recorde de 72,5 milhões de euros pela participação na prova, em 2022/23.

O Benfica passa a estar ´apenas na frente competitiva do campeonato, onde nas duas últimas jornadas deixou escapar seis pontos, fruto de derrotas sofridas frente a F.C. Porto (1-2) e Chaves (0-1). Com a liderança folgada desperdiçada, a equipa de Roger Schmidt ainda usufrui de quatro pontos de vantagem, tendo no domingo (18 horas), na receção ao Estoril, o primeiro de seis jogos até à ronda final, a 28 de maio.

Vencedor da Supertaça (5-0 ao Sporting), a 4 de agosto de 2019, ainda sob o comando de Bruno Lage, o Benfica, de lá para cá não conquistou mais troféus. É um jejum que dura há quatro anos e oito meses.

Apesar de estar na frente da Liga e de ser o único que só depende de si próprio para chegar ao título, o Benfica terá de gerir a pressão da "obrigatoriedade" de ser campeão para salvar a época, enquanto F.C. Porto e Sporting de Braga, os restantes candidatos ao título, estão menos pressionados e podem lucrar com isso.

Já vencedor da Supertaça e da Taça da Liga, a equipa portista, que está em segundo a quatro pontos das águias, procura o bicampeonato e está nas meias-finais da Taça de Portugal, espreitando a dobradinha e o pleno. Finalmente, o Braga, a seis pontos do primeiro e quase com bilhete para a final do Jamor, joga para as duas primeiras posições, que dão acesso direto à próxima Champions. Tal como os portistas também poderá chegar à dobradinha, sendo que, na Liga, ainda terá de jogar com o líder, na Luz (31.ª jornada).