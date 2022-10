Águia cheia de luz volta a colocar PSG em sentido

Rui Farinha, em Paris Hoje às 23:14 Facebook

Mbappé marcou de penálti na primeira parte e João Mário respondeu com o empate na segunda. Benfica imune à estrelas adversárias.

Poucos arriscariam que o Benfica se manteria invicto após os duelos frente ao Paris Saint-Germain, na Champions, mas a verdade é que voltou, no Parque dos Príncipes, a assinar uma exibição de muita qualidade e em que repetiu o resultado de há uma semana, na Luz, com um empate a um golo.

Ao contrário de há uma semana, PSG e Benfica não proporcionaram um espetáculo de encher o olho, as equipas estiveram menos acutilantes no ataque, mas os encarnados cumpriram na perfeição o objetivo, apesar de terem jogado com um meio-campo diferente, em que estiveram presentes três elementos com características mais defensivas, Aursnes, Enzo Fernández e Florentino face à ausência do lesionado David Neres. Mas nem isso roubou a identidade da equipa de Roger Schmdit, que olha sempre os adversários olhos nos olhos.