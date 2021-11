Águia com a cara tapada após êxito com o Barcelona

Luís Antunes Hoje às 13:03 Facebook

Twitter

Partilhar

Depois da vitória frente aos catalães, a equipa encarnada está em queda livre e permeável na defesa. Derrota em Munique acentua crise.

A recente goleada em Munique (5-2 com o Bayern) surgiu no sétimo jogo de um ciclo de insucesso dos encarnados que, após a vitória épica com o Barcelona (3-0), entraram numa espiral descendente de resultados: três derrotas, dois empates e apenas dois triunfos.

A série contrasta com o registo da fase anterior: 11 vitórias e só dois empates. Antes, a águia era um rolo compressor e faturou 28 golos (média de 2,15 por jogo) e sofrera apenas cinco (média de 0,38 por partida). O ciclo atual, com nove golos marcados (1,28) e 15 sofridos (2,14), apresenta uma enorme quebra de produtividade que poderá afetar os níveis de confiança da equipa. O próximo duelo para o campeonato será frente ao Braga, no domingo, um encontro exigente sobretudo para quem vem de um empate frente ao Estoril.