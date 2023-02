Águia com a porta dos quartos escancarada

Luís Antunes, em Bruges Ontem às 23:38 Facebook

O Benfica passou de forma vitoriosa pela Bélgica e deu um passo de gigante na direção aos quartos de final, num jogo em que foi superior ao adversário e igualou o registo do F. C. Porto, alcançado na altura de José Mourinho, ao garantir o 12.º jogo consecutivo sem perder na Champions. João Mário, de penálti, e David Neres, após uma perda de bola dos belgas, sentenciaram o jogo diante do Brugge num estádio bem composto e vibrante pela alma de vários milhares de adeptos portugueses.

Depois da primeira fase, em que o sofrimento foi mais por culpa própria do que por mérito belga, o Benfica assumiu o controlo da discussão na tentativa de forçar o erro na defesa contrária, o ponto mais fraco do Brugge. Esbanjou oportunidades, mas aproveitou as falhas primárias do último setor belga para selar o triunfo e abrir o cofre com mais de dez milhões de euros.

A equipa encarnada revelou competência e dominou o jogo, sem nunca perder o registo pressionante, marca forte de Roger Schmidt, mesmo que a saída de Enzo Fernández tenha significado alguma falta de qualidade de rotura diante de adversários mais fechados. Para já, Chiquinho tem assumido bem o papel anteriormente destinado ao argentino, mas é a força do coletivo que tem resolvido alguns problemas, muito à custa da liberdade dos jogadores da frente.