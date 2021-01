Águia com pouco coletivo e sem cabeça nos Açores

Rui Farinha Hoje às 20:30 Facebook

Benfica abriu o marcador por Darwin, mas afundou-se após o intervalo, face ao golo de Fábio Cardoso, e deixou escapar segundo lugar para o F. C. Porto.

O Benfica deixou escapar dois pontos nos Açores, frente ao Santa Clara, e deixou também escapar o segundo lugar, que está agora entregue ao F. C. Porto, apesar de as duas equipas terem os mesmos pontos. O conjunto de Jorge Jesus voltou a cometer os mesmos erros do passado recente - incapacidade de controlar os jogos, o que provoca enorme tremideira defensiva, e dificuldade em fazer a diferença no último terço do terreno -, e não se mostrou capaz de segurar a vantagem, garantida na primeira parte, graças a um golo de Darwin Nuñez. No segundo período, o onze de Daniel Ramos subiu no terreno, o Benfica perdeu confiança nos processos, e um tento de Fábio Cardoso, aos 60 minutos, desmoronou, por completo, a estratégia encarnada.

Depois da interrupção, no domingo, devido a um temporal em Ponta Delgada, o jogo foi reatado e o Benfica surgiu a todo o gás, nos primeiros minutos. Muito pelo bom trabalho do meio-campo e dos avançados, que não deixavam o Santa Clara respirar. No primeiro lance, Darwin rematou de forma perigosa, ao lado do poste esquerdo.

O golo das águias surgiu mais tarde, pelo pé direito do uruguaio, após excelente assistência de Waldschmidt, e, até ao intervalo, o resultado poderia ter aumentado. O alemão dispôs de uma boa oportunidade mas não acertou no alvo. O descanso não fez bem aos lisboetas. Menos ativos ofensivamente e sem conseguirem fazer a diferença no lado esquerdo do ataque, o ponto mais forte nos 45 minutos iniciais, recuaram em demasia e não evitaram o empate, num lance em que Fábio Cardoso cabeceou à vontade, sem oposição, após um pontapé de moinho.

Pizzi entrou, logo a seguir, o que contribuiu para a melhoria da qualidade de passe da equipa, mas o Benfica, cercado pelo próprio nervosismo, nunca conseguiu dar bom seguimento a vários lances de perigo. Na frente de ataque, o último passe raramente foi bem executado e acabou por não ter uma chance verdadeiramente clara para chegar ao triunfo. Nos últimos minutos, as entradas de Chiquinho e de Ferreyra foram apostas falhadas.

POSITIVO

Bela segunda parte do Santa Clara. O trio de ataque levou perigo à grande área encarnada e a defesa açoriana esteve intransponível.

NEGATIVO

Darwin marcou o golo do Benfica, mas perdeu-se no resto do jogo. Muitas dificuldades no passe. Taarabt também esteve muito apagado.

ÁRBITRO

O Santa Clara reclamou um penálti na segunda parte, mas o lance é de difícil análise. Benefício da dúvida para o árbitro.