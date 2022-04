Águia de ataque não chega para agarrar meias da Champions

O Benfica jogou sem medo e com coragem, marcou três golos em Anfield Road, frente ao Liverpool, mas o empate (3-3) deixou a equipa fora da prova milionária.

Depois da derrota na primeira mão (1-3), os encarnados chegaram a sonhar com a possibilidade de discutir o apuramento, graças ao golo de Gonçalo Ramos antes do intervalo e depois com os tentos de Yaremchuk e de Darwin no segundo período, mas os erros defensivos acabaram por custar demasiado caro.

No primeiro golo, que inaugurou o marcador em Inglaterra, Otamendi e Vertonghen atrapalharam-se um ao outro e Konaté aproveitou para colocar a bola na baliza. Após o intervalo, o Benfica entrou com muita vontade de reabrir a eliminatória, mas voltou a pagar caro novo erro. Vlachodimos deixou escapar uma bola fácil e Vertonghen aliviou-a inadvertidamente para os pés de Diogo Jota, que serviu Firmino com sucesso. A seguir, o brasileiro voltou a marcar.